المعد البدني لـ طارق حامد : إصابته غير مقلقة وسيعود قريبا بشكل طبيعي

كشف إسلام جمال المعد البدني الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.



قال إسلام جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق كان يعاني من إصابة في الركبة مرتبطة بالرباط الصليبي الخلفي، وبعدما تعافى منها، شعر أن التعافي لم يأت بنسبة 100%"



أضاف: "أثناء اللعب يشعر بأن هناك تعليقة في قدمه، واللاعب المحترف هنا لابد أن يعالج الأمر ويتعافى بنسبة كاملة وهذا ما فعله طارق حامد" .



وختم حديثه قائلا: "إصابة طارق حامد غير مقلقة، وسيعود قريبا بشكل طبيعي"



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تقسيمة قوية للاعبين.. وفيريرا يصحح الأخطاء

‏خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية مطولة في ختام مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى فريقين لخوض تقسيمة بطول الملعب، تم خلالها التركيز على تطبيق بعض الجوانب الخططية والفنية لتنفيذها في مباراة الإسماعيلي المقبلة.



وقام فيريرا بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين وشرح الأخطاء التي وقعوا فيها لتلافي تكرارها في الفترة المقبلة.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.. ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد 41 نقطة.‏