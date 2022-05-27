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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمود أبو الرجال : أتمنى تمثيل مصر بشكل مشرف في التحكيم بكأس العالم

صدى البلد

أعرب محمود أبو الرجال الحكم الدولي عن سعادته باختياره في كأس العالم قطر ٢٠٢٢ .

وأكد في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أنه حريص دائما على التركيز في عمله فقط والابتعاد عن الصراعات والأزمات مشددا أن التحكيم مهنة ممتعة ويجب أن تحبها حتى تتقن العمل بها.

وتابع أنه يتمني أن يمثل مصر بشكل مشرف في كأس العالم، مؤكدا  أنه اختار أن يكون مساعد حتي يكون رقم ١ في مركزه .

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختار الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022، التي تقام في قطر نهاية العام الجاري حيث أنه يعد المصري الوحيد الذي تم اختياره في البطولة.

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