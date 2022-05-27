نجم الزمالك السابق: قلقان على الفريق بسبب تراجع أدائه مؤخرا

أعرب أحمد مجدي نجم الزمالك السابق عن قلقه من تراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة في الدوري.



قال مجدي في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قلقان على الزمالك بسبب تراجع أدائه خلال الفترة الأخيرة"



أضاف: "أي فريق كبير لابد أن يدافع جيدا، والزمالك متراجع فنيا على المستوى الدفاعي"



وختم حديثه قائلا: "طريقة 3/4/3 لم تنجح مع الزمالك خلال مواجهة أسوان، ويوجد عرضيات، ولا يوجد مهاجم أو رأس حربة قادر على التسجيل برأسية"



للفيديو اضغط هنا

وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن إقامة مباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، باستاد القاهرة حتى الآن.

وأكد المصدر أن هناك محاولات مستمرة من قبل مجلس إدارة النادي الأبيض لنقل المباراة لاستاد الدفاع الجوي، وشدد على أن الجهاز الفني لا يشغل نفسه بملعب المباراة.

وأشار المصدر عن وجود تركيز شديد من الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الفوز في مباراة الدراويش واستعادة الانتصارات في الدوري.



ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد ٤١ نقطة.