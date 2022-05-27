أخبار الرياضة.. إيهاب جلال يدشن صفحه رسمية عبر فيس بوك...ساديو ماني يقترب من بايرن ميونخ..شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس

نشر موقع “صدى البلد” الإخباري، العديد من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، والتي جاءت على النحو التالي:

شوبير يكشف موقف الأهلي من قرار كاس برفض تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن موقف النادي عقب قرار المحكمة الرياضية الدولية “ كأس ” برفض طلب الأهلي بتأجيل نهائي دوري ابطال افريقيا أو نقل المباراة لملعب محايد.



وأكد "شوبير" عبر برنامجه "ملعب أون تايم" المذاع على قناة "أون تايم سبورت" أن هناك أحد المسؤولين في الأهلي أخبره أن الجميع كان يعلم قرار كاس والخطاب كان مجرد “ واجب ” حتى لا يتم اتهام المجلس بالتقصير.







في ظل أزمة الملعب .. تذكرتي تعلن فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي



أعلنت شركة تذكرتي عن موقف تذاكر مباراة الزمالك والإسماعيلي والتي من المقرر إقامتها غدا السبت في إطار منافسات الجولة ال ٢١ من بطولة الدوري.

ونشرت تذكرتي بيان رسمي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي "تيسيرًا على جماهير نادي الزمالك ونادي الإسماعيلي، تم فتح باب الحجز لمباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها يوم السبت 28 مايو لحين تحديد ملعب المباراة".



المعد البدني لـ طارق حامد : إصابته غير مقلقة وسيعود قريبا بشكل طبيعي

كشف إسلام جمال المعد البدني الخاص بطارق حامد لاعب وسط الزمالك تفاصيل إصابته وسبب غيابه عن المباريات خلال الفترة الأخيرة.



قال إسلام جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "طارق كان يعاني من إصابة في الركبة مرتبطة بالرباط الصليبي الخلفي، وبعدما تعافى منها، شعر أن التعافي لم يأت بنسبة 100%"

الأهلي يقرر تعديل عقد محمد الشناوي | شاهد

أعلن الكابتن أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي يقرر تعديل عقد محمد الشناوي ، حارس مرمى الفريق ولذلك لزيادة راتبه بعد نهاية الموسم الجاري .

وكتب أحمد حسن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” الأهلي يقرر تعديل عقد محمد الشناوي لزيادة راتبه بعد نهاية الموسم الجاري.

إيهاب جلال يدشن صفحة رسمية عبر فيسبوك لإعلان أخبار منتخب مصر .. فيديو

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم ، عن تدشين صفحة رسمية له ؛ عبر موقع التواصل الاجتماعي “ فيسبوك ” من أجل التواصل مع الجماهير المصرية بشأن أخبار المنتخب الوطني .

ونشر ايهاب جلال فيديو له : ، وقال “ بسم الله الرحمن الرحيم احب ارحب بكم على صفحتي الشخصية على فيسبوك للاعلان عن كل ما يخص منتخب مصر فى الفترة المقبلة و يخصنى شخصيا ”.

تقارير ألمانية: ساديو ماني يقترب من الانضمام لـ بايرن ميونخ

كشفت بعض التقارير الألمانية عن حقيقة قرب رحيل ساديو ماني نجم ليفربول والسنغال عن فريقه عقب نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد .

وأكدت صحيفة بيلد الألمانية أن بايرن ميونخ يسعى للتعاقد مع ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة





رسميًا.. هيرفي رينارد يجدد تعاقده مع المنتخب السعودي حتى 2027



أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، الفرنسي هيرفي رينارد حتى عام 2027.

ونشر حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقع “ تويتر” فيديو لـ رينارد تحدث خلاله عن سعادته بالتواجد في السعودية والعمل في تلك المنظومة، كذلك إعجابه بشغف السعودي."