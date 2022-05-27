تنفيذ 152 ألف صفقة تداول بالبورصة الأسبوع الماضي

تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي إلى 6.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.804 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 20.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.731 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.71% خلال تعاملات البورصة الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 1746.37 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 5.11% ليغلق عند مستوى 2627.49 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 3.90% ليغلق عند مستوى 12474.71 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 3709.22 نقطة.

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.31% ليغلق عند مستوى 10200.56 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 22 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 669.2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3.2%.