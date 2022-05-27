نور النبوي يسترجع ذكريات "راجعين يا هوى"

نشر الفنان الشاب نور خالد النبوي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

و ظهر نور النبوي من كواليس تصوير مسلسل رمضان السابق “راجعين يا هوى، برفقة مخرج العمل”.

يذكر أن عينت الأمم المتحدة الفنان المصري الشاب نور النبوي سفيرا لمبادرة (شباب بلد) وهي النسخة المصرية للمبادرة العالمية للأمم المتحدة Generation Unlimited التي أطلقتها كأول شراكة على مستوى العالم بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والشباب (PPYP) بهدف تنمية مهارات جميع شباب العالم البالغ عددهم 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 عامًا، وربطهم بفرص التوظيف وريادة الأعمال وتعزيز دورهم الاجتماعي الإيجابي بحلول عام 2030.

وأطلقت مبادرة "شباب بلد" بنجاح، بحضور ودعم وزراء من الحكومة ومسؤولين من الأمم المتحدة وقيادات للقطاع الخاص وممثلين للشباب، أثناء منتدى شباب العالم الذي عقد في شرم الشيخ في يناير الماضي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ومن خلال دوره الجديد، سيدعم نور النبوي عمل (شباب بلد) ويسلط الضوء على أهمية تعليم وتدريب الشباب وإكسابهم المهارات وربطهم بفرص التوظيف وأيضا غرس مفهوم ريادة الأعمال لديهم.