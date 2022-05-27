تحوّل مناطق أوكرانية على خط النار مع روسيا إلى مدن أشباح..فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا يوضح كيف تحولت بلدتا سوليدار وباخموت في شرق أوكرانيا المحاصر إلى مدن للأشباح بسبب اختباء السكان من القصف الروسي بينما تستمر محاولات إجلائهم.

وتظهر شوارع البلدتين خاوية على عروشها في ظل استمرار حركة الحافلات التي تجلي من استطاع الفرار من السكان.



وفي سياق آخر: أكدت وزارة الدفاع الأمريكية خسارة الجيش الروسي منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا لما يقارب 1000 دبابة، و350 نظاما مدفعيا، 36 طائرة حربية، و50 مروحية.

وأضاف مسؤول كبير في الوزارة، الخميس، للصحفيين من واشنطن، أن القوات الروسية تفقد يوميا جنودا لكنها تمتنع عن كشف الأرقام.



