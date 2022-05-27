محافظ القليوبية: تطوير شارع الأمل في بنها بتكلفة 16 مليون جنيه

أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية عن الانتهاء من رصف شارع الأمل بببنها للعمل على سيولة الحركة المرورية بشكل كامل امام السيارات والمواطنين.

وأضاف المحافظ أنه قبل البدء في رصف شارع الأمل تم الانتهاء من عملية إحلال وتجديد وتطوير كافة المرافق، والتي تشمل ربط خطوط الصرف الصحي بمنطقة معهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة غرب الإستاد - وإحلال وتجديد خط مياه الشرب وربط جميع العقارات عليه والانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء لمستشفى الجامعة وإنشاء بالوعات للأمطار وعمل أرصفة جديدة وتطوير شبكات الكهرباء وإلغاء الأسلاك الهوائية وعمل كابلات أرضية لأعمدة الشبكة المنزلية وأعمدة الإنارة العامه بالإضافة إلى وضع 20 صندوقا للقمامة بالجزيرة الوسطى، وبلغت تكلفة تطوير المرافق 10 ملايين جنيه.

وأشار الهجان إلى أن أعمال الرصف، حيث يعد شارع الأمل من الشوارع والمحاور المرورية الهامة بمدينة بنها يربط منطقة غرب المدينة والكورنيش وشارع معهد الخدمة بمنطقة شرق المدينة والمستشفيات وكلية العلوم واستاد بنها الرياضي، ويبلغ طول الشارع كيلو وبلغت أعمال التأسيس والرصف 6 ملايين جنيه، كما وجه المحافظ بعد الإنتهاء من أعمال الرصف للبدء في دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية ورصف الشوارع الجانبية المؤدية إلى شارع فريدا ندا.