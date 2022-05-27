أبوظبي تستضيف اجتماع هيئات الموانئ في نسخته السابعة

تستضيف مجموعة موانئ أبوظبي النسخة السابعة من اجتماع هيئات الموانئ (PAR 2022) من 31 مايو إلى 2 يونيو 2022 .

وتعد تلك هي المرة الأولى التي ينعقد فيها هذا الاجتماع المهم للقطاع البحري في المنطقة منذ انطلاقه في سنغافورة في 2015.



وكان قد المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار الإماراتي لقاءً مع وفد من وزارة الخزانة ومكتب تنفيذ العقوبات المالية في المملكة المتحدة بهدف تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال تطبيق العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة جرائم تمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتجميد الأموال والأصول التي تعود للإرهابيين والتنظيمات الإرهابية وذلك بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة والتوصيات والمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).