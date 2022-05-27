طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بمذاق مميز

الفول بالطماطم من أشهر الأكلات التى يحبها المصريون سواء على مائدة الإفطار ومائدة العشاء وقيمتها الذغائية كبيرة جدا .
نقدم لكم طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقاديرالفول بالطماطم والكمون:
2 ملعقة سمن بلدي أو زبدة
علبة فول
ملعقة صلصة
تومة مهروسة مع كمون
2 طماطم مهروسة
ملح
فلفل أسود
طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون
- في وعاء على نار هادئة ضعي فول واهرسيه بالشوكة ثم شوحى الثوم المهروس في وعاء آخر على النار مع السمن الى ان يصبح لونه ذهبي.
- ضعي على الفول ملعقة الصلصة ثم التوابل كلها ثم الطماطم المهروسة ثم ملعقة خل وقلبيهم جيدا.
- بعد التسبيك ضعي عليهم الفول المهروس مع التقليب المستمر لمدة دقيقة ثم ضعي عليه ملعقة سمن بلدي على الوجه واطفي النار ويقدم الفول بالطماطم مع العيش البلدي.