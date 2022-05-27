طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بمذاق مميز

الفول بالطماطم من أشهر الأكلات التى يحبها المصريون سواء على مائدة الإفطار ومائدة العشاء وقيمتها الذغائية كبيرة جدا .

نقدم لكم طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقاديرالفول بالطماطم والكمون:

2 ملعقة سمن بلدي أو زبدة

علبة فول

ملعقة صلصة

تومة مهروسة مع كمون

2 طماطم مهروسة

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون

في وعاء على نار هادئة ضعي فول واهرسيه بالشوكة ثم شوحى الثوم المهروس في وعاء آخر على النار مع السمن الى ان يصبح لونه ذهبي.

ضعي على الفول ملعقة الصلصة ثم التوابل كلها ثم الطماطم المهروسة ثم ملعقة خل وقلبيهم جيدا.