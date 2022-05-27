عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بمذاق مميز

الفول بالطماطم
الفول بالطماطم

الفول بالطماطم من أشهر الأكلات التى يحبها المصريون سواء على مائدة الإفطار ومائدة العشاء وقيمتها الذغائية كبيرة جدا .

نقدم لكم طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

سحورك عندنا.. طريقة عمل فول بالسلطة

سحورك عندنا.. طريقة عمل فول بالجبنة

مقاديرالفول بالطماطم والكمون:

2 ملعقة سمن بلدي أو زبدة

علبة فول

 ملعقة صلصة

 تومة مهروسة مع كمون

 2 طماطم مهروسة

 ملح

 فلفل أسود

 

طريقة عمل الفول بالطماطم والكمون

  •  في وعاء على نار هادئة ضعي فول واهرسيه بالشوكة ثم شوحى الثوم المهروس في وعاء آخر على النار مع السمن الى ان يصبح لونه ذهبي.
  • ضعي على الفول ملعقة الصلصة ثم التوابل كلها ثم الطماطم المهروسة ثم ملعقة خل وقلبيهم جيدا.
  • بعد التسبيك ضعي عليهم الفول المهروس مع التقليب المستمر لمدة دقيقة ثم ضعي عليه ملعقة سمن بلدي على الوجه واطفي النار ويقدم الفول بالطماطم مع العيش البلدي.
الفول بالطماطم طريقة عمل الفول بالطماطم طريقة عمل الفول الفول بالطماطم والكمون الفول Food

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

غلطة الشاطر بألف.. رئيس لجنة يحاول تسريب امتحان الدراسات بالشرقية وخطأ يكشفه

بـ12 مليار يورو.. الغاز المصري ينقذ أوروبا من برد الشتاء عبر قبرص

موضوعات متعلقة

فوائد عمل مشروب الزعفران بالحليب وماذا يحدث عند إضافة الجنزبيل أو الهيل

مش الجلد بس .. جدري القرود يصيب أجزاء أخرى من الجسم.. اعرفها

أعراض سرطان الرحم لدى النساء والفتيات

صحية ومغذية .. طريقة عمل شوربة الخضار العادية

فى ظل انتشار الفيروسات المختلفة .. أطعمة ترفع المناعة

بعد انخفاض سعرها في الأسواق.. اكتشف فوائد الطماطم

طريقة عمل المحشي المشكل بمذاق احترافي

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض جدري القرود.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب قبالة سواحل تيمور الشرقية

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

شعراوي: زيادة حملات التوعية بمنظومة الجمع السكني والتجاري للمخلفات

ماتا محروقين.. مصري وزوجته يلقيان حتفهما في أمريكا

صحراء الوادي الجديد تتحول إلى جنة.. والسر في مبادرات الظهير الزراعي.. صور وفيديو

اليوم.. جامعة الأزهر تفتتح مسجد وحديقة الشهداء تخليدا لذكرى الأبطال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

فيديو

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

طلقة خرطوش تقتل شابا أثناء حفل خطوبته.. ما القصة .. فيديو جراف

انفلونزا الطماطم.. أهم الأسباب والأعراض.. فيديو جراف

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ