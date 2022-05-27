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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ومفيدة.. طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

 سلطة البنجر من الأطباق الجانبية الشهية واللذيذة بالإضافة إلي ذلك غنية بالعناصر الغذائية و الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، نظرا لاحتوائها على مجموعة متنوعة من المكونات الصحية.

 

قدم الشيف أحمد شوقي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل  سلطة البنجر في البيت.

 

مقادير عمل سلطة البنجر 

٣ ثمرات من البنجر

٤/١ كوب زيت زيتون

٤/١ كوب ليمون

رشة ملح

ربع كوب بقدونس مفروم (حسب الرغبة)

 

طريقة تحضير سلطة البنجر

١- قومي بسلق البنجر في إناء به ماء، واتركيه من ٣٠ إلى ٤٥ دقيقة.

٢- قطعي البنجر إلى قطع صغيرة، واضيفي إليه زيت الزيتون والبقدونس وعصير الليمون والملح.

 

٣- قلبي المكونات جيدا وضعيها في طبق التقديم.

سلطة البنجر طريقة عمل سلطة البنجر الشيف أحمد شوقي طريقة تحضير سلطة البنجر Food Groceries

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