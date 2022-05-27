بمذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كسكسي بالتمر

كسكسي بالتمر من الحلويات اللذيذة التي لا يعرفها الكثير ولكن رغم ذلك تتمتع بمذاق لا يقاوم، فيمكنك تطبيقها في المنزل و تناولها و تقديمها لأفراد أسرتك و ضيوفك أيضا على طريقة الشيف سارة عبد السلام.



مقادير كسكسي بالتمر



نصف كيلو كسكسي

ربع كيلو تمر مكعبات

لتر حليب

ملعقة صغيرة قرفة بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة سائل فانيليا

سمنة



للتقديم

كوب فستق مجروش

نصف كوب مكسرات مشكلة



طريقة تحضير كسكسي بالتمر



فى حلة عالنار يضاف السمنة والتمر ويشوح ويضاف القرفة ورشة ملح ويضاف الحليب.

يوضع الكسكسي في طبق تقديم ويضاف له الحليب ويسقى بالمتبقي من الحليب ويزين بالمكسرات ويقدم.