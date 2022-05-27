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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار يصدر دليلا استرشاديا لمشاركة طلاب الجامعات المصرية بمشروع محو الأمية

صورة أرشفية
صورة أرشفية

قال الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس  إن الجامعة  لها باع طويل في مكافحة الأمية حيث تضم أقدم مركز لتعليم الكبار على مستوى الجامعات المصرية .

 

وأضاف الدكتور إسلام السعيد أنه تسهيلا للطلاب تم اعداد دليل الاسترشادي لمشاركة طلاب الجامعات المصرية في المشروع القومي لمحو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ويمكن للطلاب معرفة الدليل الاسترشادي من خلال هذا الرابط اضغط هنا .

 

وأشار الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس، إن جامعة عين شمس تشارك في مشروع محو الامية  وذلك بمشاركة 7 كليات فقط من كليات الجامعة بمشروع محو الأمية.

وأكد ، أن ذلك انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية لعام ٢٠٣٠ وتنفيذا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحت شعار حياة كريمة بلا أمية وإعلان مصر خالية من الأمية بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الأمية قضية وطن، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية وسياسية تؤثر على تقدم المجتمع ورقيه، وتعوق عمليات التنمية المستدامة، وإحداث نقلة حقيقية في مجالات العمل المختلفة، بوصفها أحد أهم وأخطر المشكلات التي تواجه الدول النامية في الوقت الحاضر.

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وقامت الجامعة بإبرام عدد من بروتوكولات التعاون المشتركة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، تأكيدًا لأهمية الشراكة المجتمعية في مواجهة خطر الأمية، وتسهيلاً للمهام، والذي من خلاله تتولى الجامعة من خلال كوادرها البشرية (أعضاء هيئة التدريس، والطلاب) بمحو أمية عمال الجامعة والقرى والأحياء ومراكز المحافظة، مع تدريب شباب الجامعة المشاركين في المشروع على أساليب وطرق تعليم الكبار،

كما أصدر مجلس الجامعة قرارا بإلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية ٤ أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية :(التجارة – الآداب – التربية – التربية النوعية – الألسن – الحقوق – التربية النوعية).

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