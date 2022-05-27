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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مغردون يدشنون هاشتاج رجالة الأهلي قد التحدي قبل نهائي أفريقيا

صدى البلد

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج “رجالة الأهلى قد التحدي”، وذلك قبل أيام من مباراة النهائي في دورى أبطال أفريقيا.

 

وجائت التغريدات كالتالي" معاك يا اهلى مهما يكون، رجالة الأهلى قد التحدي".

 

وأعرب اخر “هنفرح و هنكسب رغم العقبات زى ما معوديينا علي الفرحة، رجالة الأهلى قد التحدي”.

 

واضاف اخر “نحن نثق بكم، رجالة الأهلى قد التحدي”.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق الوداد البيضاوي يوم الاثنين المقبل على ملعب محمد الخامس بالعاصمة المغربية الدار البيضاء ، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

وسبق أن واجه النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي في عام 2017 بنهائي البطولة الافريقية حيث نجح الفريق المغربي في الفوز علي الأحمر 2-1 . 

 

انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي هدف لكل منهما الا ان الفريق المغربي حقق الفوز علي أرضه بنتيجة هدف دون رد سجله وليد الكرتي . 

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