سفيرة سلوفينيا بالقاهرة: cop 27 فرصة جيدة لأفريقيا للاستجابة لتغير المناخ

قالت السفيرة ماتيا بريفولسك، سفيرة سلوفينيا في مصر، إن سلوفينيا في مصر يحتفلان بمرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية، لافتة إلى أن الدولتين استطاعتا بناء علاقات ممتازة خلال هذا الوقت.

وتابعت سفيرة سلوفينيا فى بيان لها أن مصر وسلوفينيا تواجهان نفس التحدي البيئي وهو مشكلة النفايات البلاستيكية، مشيرة إلى أن تلك الأزمة هى أزمة عالمية كما أن معظم دول العالم لديها تشريعات لمكافحتها.

وأوضحت أن مصر لديها قانون لإدارة النفايات كما أن الحكومة السلوفينية حظرت بيع معظم المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي، وقالت: "أتمني أن يصبح مؤتمر الأطراف السابع والعشرون فى شرم الشيخ cop 27 هذا العام فرصة جيدة لأفريقيا للاستجابة لتغير المناخ وللدول الأوروبية لإعادة تأكيد أهدافها".