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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محاضرة تنسيقية من الـ كاف لـ لاعبي الأهلي والجهاز الفني

صدى البلد

تواجد وفد من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” صباح اليوم الجمعة في مقر إقامة بعثة الأهلي في المغرب× لعقد محاضرة تنسيقية مع اللاعبين والجهاز والإداري بشأن مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا. 


وضم وفد الكاف أعضاء من الإدارات المختلفة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لشرح كافة التفاصيل والمستجدات والأمور التنظيمية المتعلقة بنهائي دوري أبطال إفريقيا.
وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول بالمغرب، مساء أمس الخميس على ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي.


وحرص الجهاز الفني على الاجتماع بالفريق قبل بداية مران الأهلي، وتحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، مع اللاعبين حول أهمية الأيام المقبلة، والتشديد على التركيز في مباراة الوداد بنهائي دوري أبطال إفريقيا. 
وأدى لاعبو الأهلي بعدها فقرات بدنية متنوعة في بداية المران، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق.
 

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، وسامي قمصان المدرب العام، جانبًا من التدريبات الفنية المتنوعة للاعبين. 
 

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة وفقرات تدريبية للحراس تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.
 

واختتم الأهلي مرانه أمس بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين وظهروا في حالة بدنية وفنية جيدة استعدادًا للقاء الوداد.
 

ويستعد الأهلي لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد بطل المغرب في المباراة المقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.
 

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال إفريقيا، والفوز بالبطولة للمرة الحادية عشرة في تاريخه والثالثة على التوالي.

 

وفد من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعثة الأهلي في المغرب وري أبطال إفريقيا ملعب الاتحاد الرياضي البيضاوي بيتسو موسيماني

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