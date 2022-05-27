وكيل التعليم بالغربية يتفقد مقار الشهادة الإعدادية لبدء عملية التقدير والتصحيح

تفقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مقار تقدير الشهادة الإعدادية العامة والمهنية لبيان تجهيزها، وتوفير التجهيزات اللازمة لبدء عملية التقدير والتصحيح والتي من المقرر لها أن تبدأ غدا السبت الموافق 28/5/2022 وتستمر لمدة عشرة أيام.

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.



كما أكد وكيل الوزارة على عملية التطهير والتعقيم بمقار التقدير ومراجعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية،كما تم التأكد من نظافة جميع لجان التقدير، وتوفير المراوح بها.



وأوصى بضرورة تحري الدقة في عملية التصحيح والمراجعة، ومراعاة تحقيق صالح جميع الطلاب.

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