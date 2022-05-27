محمود جلال ضيف برنامج بيت العيلة ..الجمعة

يستضيف برنامج "بيت العيلة"، على قناة نايل فاميلى إحدى قنوات قطاع المتخصصة، الكاتب الصحفى محمود جلال ، للحديث عن أهم الأخبار والظواهر الفنية والأحداث الموجودة على الساحة وعن أفلام موسم عيد الأضحي المبارك، فى حلقة اليوم الجمعة الساعة التاسعة مساءً.

بالنسبة برنامج بيت العيله على قناة نايل فاميلي هو برنامج حوارى يومى يهتم بقضايا المجتمع المعيشيه والسياسيه والاقتصاديه من منظور الاسرة المصريه بمختلف افرادها

جدير بالذكر أن من أفلام عيد الاضحي فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصويره الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا