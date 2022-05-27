رئيس إدارة البساتين بالزراعة: إنتاج التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط الأسعار

تفقد المهندس محمود فوزي عطا رئيس الأدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، مشروع انتاج تقاوي الخضر بقرية الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية، رافقه فى الزيارة المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة والمهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين والمحاصيل الزراعية.



يأتي هذا فى أطار البرنامج الوطنى لإنتاج وإكثار تقاوى الخضر تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة بإنتاج تقاوي المحاصيل، كأحد البرامج الداعمة لتأمين غذاء المصريين والتي تعمل على تقليل فاتورة استيراد التقاوي وتوفير العملة الصعبة وإنتاج تقاوى توافق متطلبات وذوق المستهلك المصرى.

خلال الجولة، صرح المهندس عطا بأن إنتاج التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط أسعار تقاوي محاصيل الخضر في السوق المصرية، كما أنه يحقق للمزارعين أعلى نسبة ربح وعائد من زراعة محاصيل الخضر المختلفة.

كما تفقد عطا جمعية سرابيوم التابعه لأدارة فايد الزراعية، حيث رافقه المهندس أحمد عبد الفتاح مدير أدارة فايد الزراعية و شاهد االتوسعات فى زراعات النخيل و الزيتون التي تتميز بانخفاض أحتياجتها المائية و تحملها للملوحة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة.

من ناحية أخرى صرح المهندس نبيل مليكة بأن استنباط أصناف وهجن خضر محلية يتوافر فيها الربط بين متطلبات المُزارع الاسماعيلي من حيث المحصول المبكر العالي وصفات الجودة وذوق المستهلك المصري، من حيث ارتفاع نسبة السكر والنكهة والعطور الطيبة موضحا أن ذلك يؤدى إلى زيادة جذب المستهلك لشراء محصول الخضر، وبالتالي زيادة المساحة المنزرعة منه، وهذا ما تفتقده الهجن المستوردة ونقوم بإنتاج تقاوي الأصناف المستنبطة بالكميات اللازمة لتغطية المساحات المطلوبة للزراعة.

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