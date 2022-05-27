عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس إدارة البساتين بالزراعة: إنتاج التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط الأسعار

الجولة
الجولة

تفقد المهندس محمود فوزي  عطا رئيس الأدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة، مشروع انتاج تقاوي الخضر بقرية  الفردان التابعة لمحافظة الإسماعيلية، رافقه فى الزيارة  المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة والمهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين والمحاصيل الزراعية.

تفحم 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق الإسماعيلية السويس


يأتي هذا فى أطار البرنامج الوطنى لإنتاج وإكثار تقاوى الخضر تنفيذا لتكليفات وزير الزراعة بإنتاج تقاوي المحاصيل، كأحد البرامج الداعمة لتأمين غذاء المصريين والتي تعمل على تقليل فاتورة استيراد التقاوي وتوفير العملة الصعبة وإنتاج تقاوى توافق متطلبات وذوق المستهلك المصرى.

19 محضرا حتى الآن.. القبض على مستريحة الإسماعيلية بتهمة النصب

خلال الجولة، صرح المهندس عطا بأن إنتاج التقاوي محليا يؤدي إلى ضبط أسعار تقاوي محاصيل الخضر في السوق المصرية، كما أنه يحقق للمزارعين أعلى نسبة ربح وعائد من زراعة محاصيل الخضر المختلفة.

كما تفقد عطا  جمعية سرابيوم التابعه لأدارة فايد الزراعية، حيث رافقه المهندس أحمد عبد الفتاح مدير أدارة فايد الزراعية و شاهد  االتوسعات فى زراعات النخيل و الزيتون التي تتميز بانخفاض  أحتياجتها المائية و تحملها للملوحة فى الأراضى الجديدة والمستصلحة.

من ناحية أخرى صرح المهندس نبيل مليكة بأن استنباط أصناف وهجن خضر محلية يتوافر فيها الربط بين متطلبات المُزارع الاسماعيلي من حيث المحصول المبكر العالي وصفات الجودة وذوق المستهلك المصري، من حيث ارتفاع نسبة السكر والنكهة والعطور الطيبة موضحا أن ذلك يؤدى إلى زيادة جذب المستهلك لشراء محصول الخضر، وبالتالي زيادة المساحة المنزرعة منه، وهذا ما تفتقده الهجن المستوردة ونقوم بإنتاج تقاوي الأصناف المستنبطة بالكميات اللازمة لتغطية المساحات المطلوبة للزراعة.

received_545971263923591
received_545971263923591
received_1438824966537778
received_1438824966537778
received_1489427014809669
received_1489427014809669
received_774699670191650
received_774699670191650
received_541440930755131
received_541440930755131
received_556795496002238
received_556795496002238
received_3385316288363318
received_3385316288363318

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

موضوعات متعلقة

حصاد الزراعة| توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان.. فيديو

وزير الزراعة يكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم.. فيديو

حماية المستهلك: لا يمكن فرض تسعيرة على التجار والسوق يحكمه العرض والطلب

بتخفيضات تصل إلى 30%.. الغرف التجارية: الانتهاء من استعدادات «أهلا رمضان»

طريقة وأرقام الإبلاغ عن رفع أسعار السلع غير المبررة

حماية المستهلك: نتصدى لمستغلي أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وموجة ارتفاع الأسعار| فيديو

رياضة النواب توصي الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج مراكز الشباب

الحل بـ«التسعيرة الجبرية».. نائب الوفد: جشع بعض التجار وراء موجة ارتفاع الأسعار

ترشيحاتنا

تغيير في الاستراتيجية 180 درجة.. مرسيدس تتخلص من ناقل الحركة اليدوي بحلول 2023

منخفض السودان.. الحر يضرب مصر والحرارة تصل إلى 43.. احترس الأحد والاثنين

خطيب مسجد النور: المستثمر الحق كالمجاهد في سبيل الله.. فيديو

وفاة والدة الفنان العالمي أليك بالدوين عن عمر ناهز 92 عاما

5 حالات تمنح الموظف إجازة خاصة بأجر كامل وفقا للقانون

خطيب المسجد الحرام: إساءة الظن بالله أخطر ما يفتك بقلب العبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

الابن مختفِ بـ لندن.. من هم أصحاب الحق في ميراث سمير صبري ؟

ماتا محروقين.. تفاصيل مقتل زوجين مصريين في أمريكا بطريقة بشعة

عدم حضور نجله وظهور أبناء عم .. 4 أحداث أثارت الجدل بعد رحيل سمير صبري

فيديو

كلكوا لا تستحقوا هذا المكان.. قصة متصلة تحرج مذيعة وزملاءها على الهواء

فنانات يتحدثن عن التحرش فماذا قلن.. اعترافات مثيرة .. فيديو جراف

تاجر مخدرات سابقا وبائع دوم حاليا: مفيش أحسن من الرزق الحلال "فيديوجراف"

إصابات بالغة وتأجيل الامتحانات| ماذا حدث لـ طلاب كفرالشيخ على الطريق الدولي؟.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ