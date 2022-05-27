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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|ميتا تطرح تحديثات جديدة لسياسة خصوصية فيسبوك.. تويتر تدفع غرامة مالية كبيرة لانتهاكها خصوصية 140 مليون مستخدم

اخبار التكنولوجيا
اخبار التكنولوجيا

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

احذر.. تطبيقات التعلم عن بُعد تستغل بيانات أطفالك وتبيعها

أفاد تقرير جديد نشرته، منظمة حقوق الإنسان الأمريكية، بأن العديد من تطبيقات وخدمات التي تستخدمها بعض الحكومات لعملية التعلم عن بُعد عبر الإنترنت أو أوصت بها حتى عام 2021، كاستراتيجية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كانت تقوم بجمع بيانات الأطفال أو تشارك في مراقبة أنشطتهم لأغراض معينة.

 

سامسونج تعلن بهدوء عن هاتف Galaxy M13 منخفض التكلفة
 

أعلنت شركة سامسونج Samsung، بهدوء عن هاتف ذكي جديد منخفض التكلفة، وينطلق هاتف Galaxy M13 ضمن سلسلة هواتف M التابعة للشركة بمواصفات أقل وتكلفة منخفضة.

 

أوبو تطلق هاتف Oppo A57 4G بتكلفة منخفضة وشاحن سريع
 

كشفت شركة أوبو Oppo، النقاب عن إصدار جديد من هاتف الفئة المتوسطة Oppo A57، والذي يأتي خلفا لإصدار الشركة السابق، الذي تم الإعلان عنه خلال الشهر الماضي مع دعما لشبكات الجيل الخامس 5G.

 

للتحكم فيمن يمكنه رؤية منشوراتك.. ميتا تطرح تحديثات جديدة لسياسة خصوصية فيسبوك
 

طرحت شركة ميتا Meta، ضوابط خصوصية جديدة لمستخدمي منصتها، من بينها إعداد من شأنه مساعدة المستخدمين على التحكم بشكل أكبر في إدارة من يمكنه مشاهدة المحتوى الخاص بهم على فيسبوك.

 

بسعر منافس.. ريلمي تطرح الجهاز اللوحي الجديد Realme Pad X
 

كشفت شركة ريلمي الصينية، عن الجيل الثالث من أجهزتها اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، وينطلق تابلت Realme Pad X، رسميا ضمن الفئة الاقتصادية حيث يقدم قيمة حقيقية مقابل سعر جيد، وهو جهاز لوحي يناسب الأطفال.

 

واتساب سيسمح بالاحتفاظ ببعض الرسائل المختفية عبر إضافة آلية جديدة
 

أطلقت خدمة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، نظام الرسائل ذاتية الاختفاء لمنصته منذ عامين، والذي يتيح للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، تعيين محادثات معينة لمسح رسائلها بعد مرور 7 أيام من إرسالها.

 

بعد انقطاع لساعات بإنستجرام.. عطل مفاجئ بـ فيسبوك يتسبب في اختفاء الإعجابات
 

أبلغ مستخدمو فيسبوك في عدد من البلدان، عن حدوث أعطال مفاجئة أصابت شبكة التواصل الاجتماعي، حيث عاني المستخدمين من مشكلة فنية تسببت في عدم ظهور سجل الإعجابات أو اللايكات على منشوراتهم.

 

تويتر في ورطة جديدة.. غرامة مالية كبيرة لانتهاكها خصوصية 140 مليون مستخدم
 

وافقت شركة تويتر Twitter، على دفع غرامة قياسية قدرها 150 مليون دولار، لتسوية نزاع قانوني في الدعوى القضائية التي رفعتها ضدها الحكومة الأمريكية، لانتهاكها اتفاقية حماية البيانات الشخصية لمستخدميها.

 

كيفية تمكين ميزة أمان واتساب لحماية محادثاتك من الاختراق
 

توفر محادثات تطبيق واتساب WhatsApp، دعما لخاصية التشفير من طرف إلى طرف، مما يعني أن المرسلين والمستلمين فقط هم من يمكنهم قراءة ما يتم إرساله أو الاستماع إليه عبر التطبيق، حتى الشركة المالكة للخدمة لا يمكنها قراءة تلك الدردشات.

تكنولوجيا واتساب فيروس كورونا آبل فيسبوك أخبار التكنولوجيا

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