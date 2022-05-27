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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ليفربول يطير إلى باريس لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.. شاهد

محمد صلاح نجم فريق
محمد صلاح نجم فريق ليفربول

غادرت بعثة نادي ليفربول، الأراضي الإنجليزية، منذ قليل، متجهة إلى العاصمة الفرنسية “باريس”، استعدادا لمواجهة ريال مدريد، المقرر لها غدا السبت، على ملعب “دو فرانس”، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهرت الابتسامة المعتادة على وجه النجم المصري محمد صلاح، قبل السفر إلى باريس، لخوض لقاء ريال مدريد.

وكان محمد صلاح  صرح“مؤخرا”، بأن مواجهة ريال مدريد ستكون “ثأرية” بسبب خسارة الريدز أمام الملكي بنتيجة 3-1 في نهائي دوري أبطال أوروبا، وأيضا الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكتف على يد سيرجيو راموس في نفس المباراة، ومغادرته أرضية ملعب المباراة “باكيا” في الشوط الأول.

ليفربول ضد ريال مدريد:

حجز فريق ليفربول مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال، حيث فاز على الفريق الإسباني 2-0 ذهابا و 3-2 إيابا.

في المقابل تأهل فريق ريال مدريد بعد الفوز على مانشستر سيتي 6-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويحمل ريال مدريد الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، ويأتي ميلان الإيطالي في المركز الثاني بـ 7 ألقاب، بينما يتقاسم ليفربول وبايرن ميونخ المركز الثالث بـ 6  ألقاب لكل فريق.

يذكر أن فريق تشيلسي هو حامل النسخة الأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث فاز على مانشستر سيتي بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

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