قافلة بيطرية مجانية بقنا لعلاج المواشي وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي

ينظم معهد التناسليات الحيوانية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قافلة بيطرية مجانية في قرى حياة كريمة بمحافظة قنا لمدة 4 أيام، ‏تحت رعاية محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال مصطفى فاضل مدير المعهد إن القافلة تشمل قرى: أبو مناع ـ بمركز دشنا ومحطة ألبان قنا المراشدة ـ الوقف ومحطة ألبان ـ قنا العركي ـ فرشوط- وحجازة ـ قوص وبالتعاون مع كل من: الهيئة العامة للخدمات البيطرية، معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني.

وأشار إلى أنه سيتم تلقيح الأبقار بجرعات تلقيح سمنتال وبراون سويس مستوردة من ألمانيا وأمريكا، وجرعات الجاموس مستوردة من إيطاليا بالمجان.

وأضاف "فاضل" القافلة تستهدف علاج وفحص الحيوانات مجانا كما بأحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، وكذلك التلقيح الاصطناعي للأبقار والجاموس باستخدام سائل منوي ذو صفات وراثية متميزة في إنتاج اللحوم والألبان من أجل تحسين السلالات المحلية.