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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد تعرضها لهجومين.. البيشمركة تحذر حزب العمال الكردستاني

العراق
العراق

قالت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، اليوم الجمعة، إن قواتها تعرضت للقصف بقذائف الهاون وأسلحة القناصة، خلال حادثين منفصلين، في كاني ماسي، وآميدي. 
 
وقالت الوزارة في بيان لها إن "حاجز لواء المشاة (4) تعرض لهجوم بسلاح قناص في قرية كاني ماسي وأصيب جندي من البيشمركة يدعى ن.أ. محمد فاضل محمد".
 
وأضافت، "كما قتل مدنيان هما يوسف كوفان حاجي وآفاند هوشيار وأصيب اثنان آخران بجروح عندما سقطت قذيفة هاون على منطقة بامرني في قضاء آميدي بمحافظة دهوك".
 
وأشارت إلى أن "تلك الحوادث جاءت في وقت كانت فيه قوات البيشمركة في متاريسها، وكانت بعض قرى قبيلة نيرواي أيضا في حفلة محلية في قرية أرادنا، في مقاطعة آميدي".
 
وتابعت: "نحن في وزارة البيشمركة نعلن أن قوات البيشمركة وشعب كوردستان قلقون من هذه التطورات و يجب على الجميع أن يفهموا أن حماية أمن شعب وإقليم كردستان هي أولوية قوات البيشمركة ولن نتنازل عن تنفيذ هذه الواجبات".
 
وعبرت الوزارة عن أملها  أن "لا تمتد الصراعات الحدودية بعد الآن إلى قوات البيشمركة ويجب على حزب العمال الكردستاني في المنطقة ألا تحاول الاستفادة من استقرار قوات البيشمركة، لأن تخريب أمن الناس لم يعد مسموحا به في هذه المناطق وحياة المواطنين والبيشمركة اولوية بالنسبة لنا

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