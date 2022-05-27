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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية اللبناني: خطة نقل الغاز من مصر تواجه بعض الصعوبات

عبدالله بوحبيب
عبدالله بوحبيب

أعلن وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، أن خطة نقل الغاز من مصر إلى لبنان تواجه بعض صعوبات حاليا.

 

وقال بوحبيب في تصريحات لقناة “الشرق” السعودية، إن الحكومة المصرية طلبت ضمانات من وزارة الخزانة الأمريكية حتى لا تتعرض للعقوبات إذا نقلت الغاز إلى لبنان.

 

وتهدف الخطة إلى تخفيف حدة انقطاع الكهرباء في لبنان من خلال إمداد محطة في شمال لبنان بالغاز المصري عن طريق خطوط أنابيب تمر عبر الأردن وسوريا.

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ويأتي التحرك المصري لإنقاذ لبنان من الظلام أيضاً في ظل مساع حثيثة لكي تصبح القاهرة مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، بعد الاكتشافات الهائلة من الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط خلال العقد الأخير، وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، في القاهرة، بهدف تعزيز تجارة الغاز الإقليمية.

 

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على سرعة إمداد لبنان بالغاز اللازم لتوليد الطاقة من أجل حل مشكلة انقطاع الكهرباء خلال لقاء سابق جمعه مع رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، في ديسمبر 2021، فضلاً عن مشاركة الرئيس السيسي في الدورة الثالثة لمؤتمر باريس لدعم الشعب اللبناني، والذي عُقِد افتراضياً في أغسطس 2021.

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