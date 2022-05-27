الصحة العالمية: ظهور 200 إصابة بجدري القردة في أكثر من 20 دولة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور 200 إصابة بجدري القردة في أكثر من 20 دولة .

وأفادت بذلك النبأ فضائية أكسترا نيوز ، قبل قليل ..

وقال مسئول في منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إن الأولوية يجب أن تكون لاحتواء جدري القردة في البلدان غير الموبوءة، ويمكن القيام بذلك من خلال إجراءات سريعة.

ونوهت منظمة الصحة العالمية بأنه لا توجد حاجة للتلقيح الشامل أو التحصين الشامل ضد الفيروس، حتى مع تزايد حالات الإصابة بجدري القرود في العديد من البلدان.

وأشار الخبراء إلى أن جدري القرود ليس شديد العدوى، ولا ينتشر الفيروس إلا من خلال الاتصال الوثيق، أي ملامسة الجلد للجلد مع الشخص المصاب، وفي مثل هذا السيناريو يمكن احتواء الفيروس من خلال إجراءات سريعة، بحسب موقع "livemint".