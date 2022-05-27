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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: لا يجوز شكوى جالاتا سراي بشأن صفقة مصطفى محمد قبل يوليو المقبل

مصطفى محمد
مصطفى محمد

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن تقدم مسؤولي القلعة البيضاء بشكوى ضد نادي جالاتا سراي التركي للحصول على قيمة صفقة انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض إلى النادي التركي بصورة نهائية.


وأكد المصدر أن الزمالك لا يحق له شكوى النادي التركي في الفترة الحالية، لاسيما وأن عقد اللاعب ينص على حصول الزمالك على 4 ملايين دولار يوم 1 يوليو المقبل، ولا يحق للنادي الأبيض المطالبة بهذا المبلغ قبل الموعد المحدد من قبل.

 

وانتقل مصطفى محمد معارا لنادي جالاتا سراي لمدة موسم ونصف في 2021، وفي ديسمبر الماضي فعل النادي التركي بند شراء عقد مصطفى محمد حتى 2025، مما يستوجب دفعه كامل مستحقات الصفقة في الموعد المحدد.


ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز ويحتل الأبيض صدارة جدول المسابقة برصيد ٤١ نقطة.

الزمالك جالاتا سراي مصطفي محمد نادي الزمالك الاسماعيلي

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