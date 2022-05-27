رسمياً.. مانشستر يونايتد يُعلن رحيل كافاني بنهاية الموسم

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني عن الفريق بشكل رسمي، بنهاية الموسم بعد انتهاء تعاقده.

وخاض كافاني مع فريق مان يونايتد، موسمين خاض خلالهما 59 مباراة، واستطاع تسجيل 19 هدف وصناعة 6 أهداف لزملائه في الفريق.

وبعد إعلان القرار، تحدث كافاني عبر موقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد قائلاً: “بكل صدق ليس لدي أي كلمات سوى الامتنان لجماهير مانشستر يونايتد على دعمهم”.

وتابع: “بكل أمانة لقد أظهروا لي الاحترام منذ أول لحظة لي في النادي وأعتقد أنهم لاحظوا العمل الشاق الذي حاولت تقديمه وأن أقدم أفضل ما لدي للفريق”.

وأضاف: “أنا ممتن للغاية وٍسأغادر النادي متأثرا بالدعم الذي أظهره لي الجمهور دائما”.

وأكمل: “تمنيت تسجيل الأهداف أكثر الموسم المنصرم، أحد الأشياء التي تتركني أشعر بغصة في الحلق هي أنه حينما كنا نلعب جيدا قليلا في موسم 2020-2021 لم يكن الجمهور معنا”.

وأستطرد: “والآن عاد الجمهور للملاعب لكنني لم أتواجد كثيرا، كنت سأحب اللعب أمامهم وتسجيل الأهداف مثل الموسم قبل الماضي والاحتفال معهم فهذا أمر عظيم للمهاجم”.

واختتم: “لكنني أود بكل إخلاص أن أشكر الجماهير من أعماق قلبي والذين دعموني دائما وهذا هام جدا للاعب كرة القدم”.