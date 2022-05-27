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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رجل يسلّط مسدسًا خلف مراسلة ..مشاهد من العنف المسلح بأمريكا

مراسلة
مراسلة

تعرض طاقم تلفزيون في مدينة شيكاغو الأميركية لحادثة مرعبة حيث سار رجل أمام الكاميرا أثناء قيام المراسلة بتغطية مباشرة، ليوجه ما ظهر أنه سلاح باتجاه المصور.
 

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أفادت قناة «فوكس 32» التابعة لشبكة «فوكس نيوز» ومقرها في شيكاغو، أن الرجل ظهر على الكاميرا وحمل ما بدا أنه مسدس خلف المراسلة الصحافية جوان لوم بينما كانت تقدم تقريراً عن مشكلة العنف المسلح المتصاعدة في المدينة.

ووفقاً لصحيفة «إندبندنت» البريطانية، يمكن رؤية الرجل في البداية وهو يسير في الجانب الأيسر من الإطار ثم يحمل ما يبدو أنه سلاح ناري خلف المراسلة أثناء قيامها بتقديم التقرير في حي ريفر نورث بشيكاغو. بعد الاستمرار في هذا الوضع لبضع ثوانٍ، يمكن رؤية الرجل يتخطى الشارع حتى يتحرك خارج إطار الكاميرا.



وطلبت الشرطة من المجتمع المحلي المساعدة في تحديد مكان الرجل الذي يسمونه الآن «الشخص موضع الاهتمام».

وقع الحادث المروع بينما كانت لوم تبلغ عن مشكلة العنف المسلح المتزايدة في مدينة الغرب الأوسط، وهي مشكلة يمكن للأشخاص في جميع أنحاء الولايات المتحدة لمسها بشكل خاص بعد عمليتي إطلاق نار قاتلتين في الأسبوعين الماضيين فقط.

أظهرت البيانات الأخيرة الصادرة عن المدينة هذا الشهر أن جرائم القتل انخفضت بنسبة 6 في المائة وأن إطلاق النار ارتفع بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي، لكن كلا الأمرين لا يزالان يحدثان بمعدل أعلى بكثير مقارنة مع الفترة بين عامي 2018 و2020، حسبما أفادت «فوكس نيوز».

قررت عمدة شيكاغو لوري لايتفوت معالجة هذه المشكلة المتزايدة بشكل مباشر من خلال الإعلان عن قيود جديدة على القاصرين في الأسابيع الأخيرة، والتي تتضمن حظر تجول في الساعة 10 مساءً للقصر في جميع أنحاء المدينة، وحظر تجول في الساعة 6 مساءً في جميع الحدائق العامة ما لم يكن مع شخص بالغ.

المراسلة الكاميرا سلاح المصور رجل

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