انتفاضة الإسماعيلي.. 4 سيناريوهات أمام حمزة الجمل قبل مواجهة الزمالك

يستضيف الزمالك منافسه الإسماعيلي غدًا السبت بالقاهرة، فى قمة مرتقبة بعد إستعادة الدراويش لعافيته منذ تولي حمزة الجمل وجهازه المعاون القيادة الفنية للفريق.

وستكون أمام المدير الفني للدراويش عدة تساؤلات سيجيب عليها خلال المواجهة التى تنطلق فى السادسة والنصف من مساءً لحسم اللقاء أمام الزمالك ومواصلة الانتصارات.

ويمتلك حمزة الجمل عدد سيناريوهات من أجل تحقيق الفوز

الجبهة اليمني

”بعد تعرض عصام صبحي الظهير الأيمن للبطاقة الحمراء فى مواجهة البنك الأهلى تأكد غيابه عن قمة الزمالك، ليقوم الجهاز الفني بالمفاضلة بين أكثر من اسم لتعويض غياب اللاعب وذلك من خلال المباراة الودية التى أقيمت مؤخرًا ضد العبور إضافة للتدريبات اليومية للفريق“.

منطقة وسط الملعب

”مع عودة الجزائري محمد بن خماسة للتدريبات بشكل طبيعي سيكون أمام الجهاز الفني العديد من الخيارات الفنية خاصة وأن جميع اللاعبين يقاتلون فى التدريبات لحجز مقعد بالتشكيل الأساسي وهو ما يصب بالتأكيد فى صالح الفريق“.

تعليمات خاصة للاعبين

”حرص الجهاز الفني على عقد عدة جلسات مع اللاعبين بالتركيز طوال التسعين دقيقة وتجنب فقدانه فى اللحظات الأخيرة مثلما حدث فى مواجهة البنك الأهلي بعد تلقي هدف قبل نهاية المباراة بلحظات“.

إجهاد أحمد مصطفى ومحمد الشامي

”يترقب الجهاز الفني للفريق، الاختبار الطبي الذى يخضع له الثنائي لتحديد الموقف النهائي من مشاركة كل منهما فى المباراة المقبلة خاصة وأن هناك فرمان صارم منذ تولي حمزة الجمل المسئولية الفنية فى الأول من مايو الماضي، بعدم تواجد أى لاعب فى تشكيلته الأساسية إلا بعد تماثله للشفاء نهائيًا.