نشرة الأخبار| وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن.. الحكومة تنفي استبعاد مصريين من طب قصر العيني

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو يظهر سحر مصر وأماكنها الخلابة التي يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو يظهر سحر مصر وأماكنها الخلابة التي يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين.

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بدأت الزيارة بمراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين.

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إيوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، والذي يرافقه السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

أظهرت نتائج البت في الطعون من ذوي الشأن حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس أن عدد الذين تقدموا بالطعن علي أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦ ، وصل إلي 975 طعنا علي مستوي 27 محافظة من قبل 14 تصنيفا نقابيا، وبعد النظر فيها من قبل المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات علي مستوى 27 محافظة تم قبول 208 ورفض 767 طعنا .