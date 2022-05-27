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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة الأخبار| وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن.. الحكومة تنفي استبعاد مصريين من طب قصر العيني

وزير الدفاع يعود
وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن

نشر موقع «صدى البلد»، عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

 

مصر الساحرة.. 10 أماكن لا يجب أن تفوتك بالمحافظات.. فيديو

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو يظهر سحر مصر وأماكنها الخلابة التي يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم.

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء فيديو يظهر سحر مصر وأماكنها الخلابة التي يقبل عليها السائحون من مختلف أنحاء العالم.

الحكومة تنفي استبعاد مصريين من طب قصر العيني لقبول الطلاب الوافدين

 

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استبعاد عدد من الطلاب المصريين من دخول كلية طب قصر العيني نتيجة قبول أعداد كبيرة من الطلاب الوافدين.

 

وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب انتهاء زيارته الرسمية للكونغو

عاد إلى أرض الوطن الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والوفد المرافق له عقب إنتهاء زيارته الرسمية إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

بدأت الزيارة بمراسم الإستقبال الرسمية وإستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات السلام الوطنى لكلا البلدين.

وزير خارجية قبرص في جولة بالمتحف القومي للحضارة.. صور

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، إيوانيس كاسوليدس وزير خارجية جمهورية قبرص، والذي يرافقه السفير هومر مافروماتيس سفير جمهورية قبرص بالقاهرة، والوفد المرافق لهم، وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم رئيس هيئة المتحف، وفيروز فكري نائب رئيس هيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

 

الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء.. مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الأبرز.. انفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 21 حتى 27 مايو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به  من أنشطة.

 

إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بالانتخابات العمالية مرحلة 2..غدا

أظهرت نتائج البت في الطعون من ذوي الشأن حتى ساعة متأخرة من ليلة أمس أن عدد الذين تقدموا بالطعن علي أسماء المرشحين في الانتخابات النقابية العمالية في مرحلتها الثانية للدورة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٦  ، وصل إلي  975 طعنا علي مستوي 27 محافظة من قبل 14 تصنيفا نقابيا، وبعد النظر فيها من قبل المستشارين رؤساء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات علي مستوى 27 محافظة تم قبول 208 ورفض  767 طعنا .

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