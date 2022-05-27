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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ضبط تليفونات وأجهزة لاب توب مهربة من دبي في مطار القاهرة |صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكب أجنبي من أصل عربي تهريب كمية من التليفونات وأجهزة اخري بإجمالي 38 جهازا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة طيران الامارات القادمة من دبي، استوقف عبد السلام عادل مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عليه رسوما وضرائب جمركية.

بتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاء الدين عمارة مأمور الجمرك و هاني مصطفى رئيس القسم تلاحظ لهما وجود كميات متراصة يشتبه ان تكون تليفونات، قام صبري حسانين محمد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف أحمد جمال رشدي بتفتيش حقائب الراكب يدويا، أسفر التفتيش عن وجود 25 تليفون محمول و 6 iPads و 4 لاب توب و3 كاميرا باجمالي 38 جهازا.

أمر أحمد عبد الهادي عبد البصير مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

مطار القاهرة جمارك مطار القاهرة

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