تشكيل الجونة لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن تامر مصطفي، المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين بالدوري الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، والتى تنطلق بعد قليل على استاد خالد بشارة .

وجاء تشكيل الجونة لبداية المباراة كالتالي:

عماد السيد، محمد نجيب، عمرو طارق، محمد الجزار، سعداوي، سيف العجوز، ناصر، نور السيد، إسلام محارب، كريم طارق، خالد قمر.

تقام المباراة في السادسة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد خالد بشارة بالغردقة .

ونستعرض جدول ترتيب الدوري المصري قبل إنطلاق مواجهات اليوم الجمعة :

1- الزمالك 41 نقطة

2- بيراميدز 40 نقطة

3- الأهلي 37 نقطة

4- فيوتشر 35 نقطة

5- سموحة 34 نقطة

6- البنك الأهلي 29 نقطة

7- طلائع الجيش 29 نقطة

8- فاركو 28 نقطة

9- إنبي 25 نقطة

10- غزل المحلة 25 نقطة

11- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

12- الاتحاد السكندري 22 نقطة

13- المصري البورسعيدي 20 نقطة

14- المقاولون العرب 18 نقطة

15- الجونة 18 نقطة

16- الإسماعيلي 18 نقطة

17- مصر المقاصة 13 نقطة

18- إيسترن كومباني 12 نقطة