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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهلي رموني في الشارع| مأساة عم سحلول بالأقصر يعيش بفاترينة ويحلم بسكن..فيديو

عم سحلول بالأقصر
عم سحلول بالأقصر

نائم فى الشوارع يعاني من التنمر وتعدي الأطفال عليه ، "عم عبد الله سحلول " مسن بمركز اسنا جنوب الأقصر انتهى به الزمن بان يعيش داخل فاترينة قديمة بالشارع بعد ان تخلى عنه اهله وتركوه بالشوارع.


والتقى " صدى البلد " بالمواطن  "عبد الله إبراهيم شحات" الشهير بـ" سحلول " 60 عاما مقيم بمدينة اسنا جنوب الأقصر موضحا انه يقيم داخل احدى الفاترينات القديمة بالشارع لان ليس لديه سكن او مأوى بعد ان قام احد اقاربه  بطرده بالشوارع من منزل والده ولأنه لم يسبق له الزواج لم يكن له احد ان يذهب اليه الا الشارع .

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وأضاف “ سحلول  بان احد المواطنين تصدق على بهذه الفاترينة القديمة للنوم بداخلها بدلا من الأرصفة موضحا بانه لم يملك ملابس غير التى يرتديها وان معاش التضامن الاجتماعي لا يكفيه قوت يومه” .


وقال “ سحلول “ بدموع جارفه :”الأطفال فى الشوارع عندما يجدوني نائما فى الفاترينة يقومون بإلقاء الحجارة على وضربي بها وسرقة متعلقاتي الشخصية” .


وطالب " سحلول " فى نهاية حديثه المسئولين بانتشاله من الشارع واعطائه شقه للسكن فيه وانقاذه من التشرد فى الشوارع .

 

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الأقصر التضامن الاجتماعي جنوب الاقصر مسن المسئولين مدينة إسنا مركز اسنا جنوب الاقصر

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