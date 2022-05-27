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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة 2006 يفوز على المصري 2-1

سموحة 2006 لكرة القدم
سموحة 2006 لكرة القدم يفوز على المصري

 

فاز فريق نادي سموحة 2006 لكرة القدم على نظيره فريق  المصري  بنتيجة 2 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم في إطار مباريات  بطولة الجمهورية لكرة القدم.

أحرز أهدف المباراة اللاعب " محمد وائل عاطف" , اللاعب " يوسف أشرف".

و تضم قائمة الفريق : اللاعب" يوسف رضا" حارس مرمى , "أحمد تامر"، "محمد امين"، "مروان فاروق"، "محمد داود", "حسن الصفار" أحمد صبري"، "علي ايمن"، "محمد الامريكى"، "محمد وائل عاطف"، "يامن فؤاد".

و جاءت التبديلات كالتالي: اللاعب"بيجاد إبراهيم" بدل من "علي ايمن"، "يوسف اشرف" بدل من" محمد وائل عاطف"، "فارس عبد الباسط" بدل من "يامن فؤاد".

ويضم الجهاز الفني للفريق: كابتن "شريف العنتبلي" المدير الفني، كابتن "محمد فهمي" المدرب العام، "أحمد رضوان" إداري الفريق، كابتن "محمد أنور" مدرب الحراس, دكتور " إبراهيم ذكي " اخصائي, كابتن "محمد معوض" معاون، كابتن"عبدالبديع محمد" مدير إداري, اللواء "محمود صبحي" يتولى رئاسة القطاع.

نادي سموحة بطولة الجمهورية احمد صبري فريق المصري محمد انور محمد معوض

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