القائمة الكاملة لأسعار سيارات بيجو موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة.. صور

شهدت الايام القليلة الماضية زيادة سعرية لاصدارات بيجو المقدمة داخل السوق المصري، وذلك لموديلات 2022 اللتي تتنوع بين فئة السيدان مثل النسخة 301 و 508، بالاضافة إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والكروس اوفر الرياضية ايضا.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأحدث اسعار سيارات بيجو موديل 2022 بالسوق المصري.

قائمة بأحدث اسعار سيارات بيجو موديل 2022

1 – بيجو 301 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 299.990 جنيه بدلاً من 284.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 301 موديل 2022 بقيمة قدرها 329.990 جنيه بدلاً من 314.990 جنيه.

قائمة بأحدث اسعار سيارات بيجو موديل 2022

2 - بيجو 508 موديل 2022

الفئة الأولى ACTIVE PACK بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 609.990 جنيه بدلاً من 579.990 جنيه.

الفئة الثانية ALLURE PACK بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 673.990 جنيه بدلاً من 643.990 جنيه.

الفئة الثالثة GT LINE بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 729.990 جنيه بدلاً من 699.990 جنيه.

الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 735.990 جنيه بدلاً من 705.990 جنيه.

الفئة الخامسة GT MAX بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 824.990 جنيه بدلاً من 794.990 جنيه.

الفئة السادسة GT MAX RED INTERIOR بيجو 508 موديل 2022 بقيمة قدرها 829.990 جنيه بدلاً من 799.990 جنيه.

قائمة بأحدث اسعار سيارات بيجو موديل 2022

3 - بيجو 2008 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 452.990 جنيه بدلاً من 432.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 487.990 جنيه بدلاً من 467.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 2008 موديل 2022 بقيمة قدرها 529.990 جنيه بدلاً من 509.990 جنيه.

قائمة بأحدث اسعار سيارات بيجو موديل 2022

4 – بيجو 3008 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 639.990 جنيه بدلاً من 609.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 689.990 جنيه بدلاً من 659.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 764.990 جنيه بدلاً من 734.990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 3008 موديل 2022 بقيمة قدرها 769.990 جنيه بدلاً من 739.990 جنيه.

قائمة بأحدث اسعار سيارات بيجو موديل 2022

5 – بيجو 5008 موديل 2022

الفئة الأولى بيجو 5008 موديل 2022 بقيمة قدرها 694.990 جنيه بدلاً من 664.990 جنيه.

الفئة الثانية بيجو 5008 موديل 2022 بقيمة قدرها 744.990 جنيه بدلاً من 714.990 جنيه.

الفئة الثالثة بيجو 5008 موديل 2022 بقيمة قدرها 819.990 جنيه بدلاً من 789.990 جنيه.

الفئة الرابعة بيجو 5008 موديل 2022 بقيمة قدرها 829.990 جنيه بدلاً من 799.990 جنيه.