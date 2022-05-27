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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات من كيا في السوق السعودي موديل 2022 .. صور

ابرز 5 سيارات من
ابرز 5 سيارات من كيا في السوق السعودي موديل 2022

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية باقة متنوعة من موديلات 2022 داخل السوق السعودي، وذلك بين فئة السيدان القياسية والرياضية، والهاتشباك الشبابية، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الكروس اوفر والـ SUV.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ ابرز 5 سيارات من كيا بالسوق السعودي موديل 2022.

ابرز 5 سيارات من كيا بالسوق السعودي موديل 2022

1 – كيا سبورتاج موديل 2022 

 

تأتي السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2000 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران 192 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي يعمل بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع سرعة قصوى تصل إلى 181 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 11 ثانية.

 

ويبلغ سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة قدرها 95.448 ريال.

ابرز 5 سيارات من كيا بالسوق السعودي موديل 2022

2 – كيا سونيت موديل 2022 

 

تستمد السيارة كيا سونيت موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، قادر على انتاج 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT، مع امكانية الانطلاق من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.8 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل لـ 170 كم/ساعة.

 

ويتراوح سعر السيارة كيا سونيت موديل 2022 داخل السوق السعودي بين 77.735 ريال و 90.848 ريال.

ابرز 5 سيارات من كيا بالسوق السعودي موديل 2022

3 – كيا كارنفال موديل 2022 

 

حصلت السيارة كيا كارنفال موديل 2022 على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، يمكنه انتاج 290 حصانا، و 355 نيوتن/متر من عزم الدوران، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 210 كم/ساعة، مع امكانية التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة في غضون 8.2 ثانية.

 

وتبدأ أسعار السيارة كيا كارنفال موديل 2022 من 143.978 ريال إلى 192.163 ريال سعودي.

ابرز 5 سيارات من كيا بالسوق السعودي موديل 2022

4 – كيا بيكانتو موديل 2022 

 

تتسارع السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 من 0 لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 13.7 ثانية، بينما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 161 كم/ساعة، بينما تستمد السيارة قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي، يستطيع ضخ 84 حصانا، و 122 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء بتقنية الدفع الامامي.

 

ويبلغ سعر السيارة كيا بيكانتو موديل 2022 داخل السوق السعودي بقيمة قدرها 47.148 ريال.

ابرز 5 سيارات من كيا بالسوق السعودي موديل 2022

5 – كيا K8 موديل 2022 

 

تتوافر السيارة كيا K8 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 2500 سي سي، بقوة 198 حصانا، و 248 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى محرك اعلى تجهيزًا مكون من 6 اسطوانات سعة 3500 سي سي، حيث يستطيع أن ينتج قوة قدرها 300 حصانا، و 359 نيوتن/متر من عزم الدوران مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء.

 

وتبدأ أسعار السيارة كيا K8 موديل 2022 من 143.978 ريال حتى 199.523 ريال سعودي.

كيا سيارات 5 سيارات موديل 2022 كيا سبورتاج

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