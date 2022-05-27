البنك الزراعي: مليار جنيه لتمويل المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالوادي الجديد

قال خالد بدر رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، إن محافظ الوادي الجديد من المحافظات الواعدة وتعد قاطرة التنمية في مصر، مشيرا إلى اهتمام القيادة السياسية بالوادي الجديد وما بها من مناطق تنموية بينها شرق العوينات والداخلة والفرافرة والخارجة

وأضاف خالد بدر في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، البنك الزراعي يستهدف تعزيز جهود البنك في تحقيق التنمية الزراعية وسبل النهوض بالاستثمار الزراعي بالمحافظة من خلال افتتاح عدد من الأفرع، مشيرا إلى أن البنك منح تمويلات بقيمة مليار جنيه لتحفيز الاستثمار في قطاعات الإنتاج الزراعي والحيواني في محافظة الوادي الجديد من بينهم 600 مليون جنيه لتمويل المشروعات الزراعية الكبرى بالمحافظة".

تابع رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي بالبنك الزراعي المصري، القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالمشروعات الزراعية وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحفيز الإنتاج في المناطق التنموية الجديدة".