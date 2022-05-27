ريهام عادل : الرئيس السيسي مؤمن بقدرات المرأة وضرورة تمكينها .. فيديو

قالت الدكتورة ريهام عادل، رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية المستدامة، إن الرئيس السيسي مؤمن بقدرات المرأة وضرورة تمكينها في مختلف المجالات.

وأضافت "عادل"، خلال استضافتها ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "المرأة المصرية عاشت سنين طويلة تعاني من التهميش داخل المجتمع المصري"، لافته: "منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم وهو مؤمن بقدرات المرأة المصرية".

وأشارت: "المرأة حاليا قادرة على العمل في أي منصب وفي أي مكان ويمكن أن تؤدي دورها بكفاءة عالية"، موضحة: "المرأة المصرية في عهد الرئيس السيسي تولت مناصب لم تتولاها من قبل".

