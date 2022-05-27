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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرة إماراتية: نظام العمل 4 أيام أسبوعياً حقق نتائج واعدة

الامارات
الامارات

قالت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل في الإمارت عهود الرومي، إن النتائج الأولية لأول 3 أشهر من تطبيق نظام العمل الجديد في حكومة دولة الإمارات كانت واعدة.

وكشفت الرومي خلال مشاركة عهود الرومي في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، بعنوان «4 أيام عمل أسبوعياً.. ضرورة أم رفاهية؟»، عن انخفاض مستويات تغيب الموظفين بنسبة 55%، فيما أفاد 71% من الموظفين أنهم يقضون وقتاً أطول مع أسرهم.

وأشارت إلى أن الدراسات أكدت أن 70% من الموظفين أكدوا أنهم يعملون بكفاءة أكبر، وأنهم تمكنوا من تحديد أولويات العمل على مدار الأسبوع، وإدارة وقتهم بشكل أفضل. 
 

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