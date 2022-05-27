صحة المرأة: توعية أكثر من 24 مليون سيدة للكشف المبكر لأورام الثدي.. فيديو

قال الدكتور لؤي قاسم عضو المكتب التنفيذي للمبادرة الرئاسية صحة المرأة، إن هناك أكثر من 10 الآف طبيبة وممرضة تم تدريبهم على توجيه السيدات للكشف المبكر.

وأضاف "قاسم"، خلال لقائه ببرنامج "نون القمة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "تم توعية أكثر من 24 مليون سيدة خلال الـ3 سنوات الماضية للكشف المبكر عن أورام الثدي".

وأشار: "تم توعية السيدات بالمبادرة والتي لاقت استجابة كبيرة من قبل السيدات، لأن أورام الثدي من الممكن أن تأتي بأعراض خفيفة ويكون من الصعب اكتشافها، لكن الكشف الدوري يؤدي إلى اكتشاف الأمراض في مرحلة مبكرة جدا".