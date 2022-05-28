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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

53 ألف طالب يبدأون الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية اليوم بالقاهرة

تجهيز اللجان
تجهيز اللجان

تنطلق الامتحانات النظرية  للدبلومات الفنية بمحافظة القاهرة اليوم السبت، إذ أعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالقاهرة استعدادها لإجراء الامتحانات.

وانتهت امتحانات الدبلومات الفنية العملية والمعملية الخميس الماضي  مع الالتزام بكافة التعليمات وتطبيق الإجراءات الاحترازية  وتعقيم المعامل واللجان قبل بدء الامتحانات وبعدها والالتزام بالكمامات وحظر المحمول.

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وأشار الدكتور خالد عبده مدير عام التعليم الفني إلى  أنه سوف تبدأ الامتحانات النظرية  ابتداء من يوم غد السبت الموافق 28/5/2022 حتى 6/6/2022 ، وكذلك تبدأ الامتحانات المعملية بنظام الثلاث سنوات ابتداء من يوم 11/6/2022  ومدارس التكنولوجيا التطبيقية تبدأ يوم 13/6/2022. 

ونوه إلى  استعداد المدارس مقار اللجان الامتحانية والعمل علي تعقيمها ومتابعة الصيانة البسيطة ومتطلبات اللجان.

كما تابع   محمد عطية وكيل أول الوزارة مدير المديرية جاهزية الاستراحات للملاحظين وتهيئة المناخ المناسب وتوفير الراحة والأمان لهم  وكذا التنسيق مع كافة الجهات والجهات الأمنية لتأمين نقل أوراق الأسئلة فجرا من المطبعة السرية وأوراق الإجابة بعد انتهاء الامتحان وتأمين الكنترولات والاستراحات ومراكز توزيع الأسئلة .


و تم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة، وشدد علي منع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان  سواء للطالب أو الملاحظ  .
 

وأشار إلي  أن عدد لجان الدبلومات الفنية 216 لجنة ، بإجمالي عدد 53090 طالب وطالبة في القاهرة.


وأكد أن غرفة العمليات منعقدة وعلي أتم استعداد للتدخل السريع كما أنها مرتبطة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة  وغرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الإدارات التعليمية الـ33 .

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القاهرة غرفة عمليات الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية الامتحانات امتحانات الدبلومات الفنية

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