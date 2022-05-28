رابطة مسلمي بريطانيا: زيارة شوقي علام سيكون لها صدى في المستقبل

قال بول ارمسترونج مدير عام رابطة المسلمين البريطانيون، أن مجي الدكتور شوقي علام، الي بريطانيا أمر هام فهو واحد من أهم الشخصيات الإسلامية حول العالم وهو مؤهل بشكل جيد من أهم المؤسسات الإسلامية وأنا واحد من الكثيرين الذين استفادوا منه.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج " نظرة " المذاع على قناة صدى البلد، أن كثير من الأمور التي تساهم في تحسين صورة تعاليم الإسلام، وهذا امر يحتاج الى الوقت لكن هذه الزيارة تعد خطوة هامة في هذا الاتجاه وأعتقد أنه سيكون لها صدد في المستقبل .



وأوضح نواجه الكثير من المشاكل فيما يتعلق بالإسلام والتي تكون بعض الممارسات الخاطئة للتعاليم الإسلامية في بعض المجتمعات، لذا زيادة فضيلة المفتي والتواصل مع الأزهر وكلاهما يتمتعون بإحترام كبير في العالم لأنهما من المنابر العامة لنشر تعاليم الإسلام وتعد أمر هام وتمثل خطوة نحو هذا الإتجاه الصحيح الذي نسير فيه.

