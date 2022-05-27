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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جمال شعبان عن ولادة طفل بقلب خارج الصدر: حالة من كل 5.5 مليون

تعليق جمال شعبان
تعليق جمال شعبان عن ولادة طفل بقلب خارج الصدر

استقبل الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق، تساؤلات حول ولادة طفل بقلب خارج الصدر، ومدى صحة هذا الفيديو، وهل يمكن لهذا الطفل أن يعيش بهذه الحالة .

 

تعليق جمال شعبان عن ولادة طفل بقلب خارج الصدر

 

أوضح الدكتور جمال شعبان في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، عن ولادة طفل بقلب خارج الصدر بأنه مرض خلقي يدعى ectopia cordis إكتوبيا كورديس، وهو عبارة عن وجود القلب خارج القفص الصدري .

 

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وتابع الدكتور جمال شعبان، أن هذه الحالة الخلقية نادرة، وتحدث في طفل واحد لكل 5.5 مليون ولادة، وتميل إلى الحدوث أكثر عند الذكور؛ حيث لا يتمتع فيها جزء من قلب الطفل أو كله بالتغطية النموذجية لعظام الصدر. بدلاً من ذلك ، يكون  القلب تحت طبقة من الجلد ويبدو أنه خارج الصدر.

وأضاف جمال شعبان، انه يفتقد  قلب المولود الجديد الحماية  من الإصابة عندما يكون في هذا الوضع. لذلك من الضروري نقله إلى المكان المناسب بمجرد أن يكون الرضيع يتمتع بصحة جيدة وقويًا بما يكفي لإجراء الجراحة. 

وتابع شعبان، أن مصطلح "ectopia cordis" هو مصطلح لاتيني: "ectopia" تعني "الخارج" و "cordis" تعني "القلب"، ومن أبرز أعراض إكتوبيا كورديس، أنه يكون واضحًا عند الولادة، وفي معظم الحالات يبدو قلب المولود خارج الصدر.، وفي حالات أخرى ، يكون قد تطور بما يتماشى مع المعدة أو بين الصدر والمعدة. 

 

تعليق جمال شعبان عن ولادة طفل بقلب خارج الصدر



وأشار شعبان، إلى أنه في حالات نادرة يرتفع القلب بالقرب من الرقبة، ويمكن حماية القلب جزئيًا بواسطة التجويف الصدري ، ولكن إذا كان خارج التجويف ، فعادةً ما يكون مغطى بالجلد والأغشية تحت الجلد، ولا يتم حمايته بشكل صحيح من الضرر.

ومن أبرز أسباب ولادة الاطفال بقلب خارج الصدر أو كما يعرف اكتوبيا كورديس، أكد الدكتور جمال شعبان، أنه قد ينتج  عن تكوين غير طبيعي لجدار الصدر وبنية جدار البطن.، يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بهذه الحالة أيضًا من تشوهات خلقية أخرى في القلب، بما في ذلك البطين الأيمن المزدوج المخرج (DORV)، وهي حالة يتصل فيها الشريانان الرئيسيان للقلب بالبطين الأيمن. 

وأفاد شعبان، أنه يرتبط إكتوبيا كورديس بتشوهات في المعدة  ، عندما تبرز أعضاء البطن من خلال فتحة في العضلات حول الحبل السري، ويمكن تشخيص إكتوبيا كورديس عن طريق :
- الكشف عن إكتوبيا كورديس قبل الولادة من خلال الفحص بالموجات فوق الصوتية. 

واستطرد جمال شعبان، أنه يمكن علاج إكتوبيا كورديس بالرغم من أنها حالة مهددة للحياة عن طريق عمل برنامج إصلاح البطينين المركب بسرعة لتحقيق الاستقرار في صحة وقوة الأطفال قبل وضع القلب جراحيًا داخل الصدر وإغلاق التجويف الصدري، وقد يحتاج الطفل أيضًا إلى عمليات أخرى ، بما في ذلك إصلاح التشوهات الأخرى في القلب والمعدة ، 
أو بناء عظمة القص لحماية القلب.

وأوضح جمال شعبان، أنه يحتاج العلاج إلي فريق قلب متكامل  بتعاون وثيق مع الجراحين والأطباء من التخصصات الطبية الأخرى لعلاج هذا التشوه المعقد. كما يتم تقديم  الدعم للوالدين والأسرة ، ومناقشة كل تفاصيل الجراحة وخطة العلاج ، وشرح ماهية ذلك .

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