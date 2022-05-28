ميسرة محمود: مشاركتي بالمبادرة الرئاسية أتكلم عربي بالنمسا تدعو للفخر..فيديو

قال ميسرة محمود، أحد عضاء برلمان الشباب في النمسا، إن اختياره كعضوا في برلمان الشباب لعام 2022، يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل السياسي في سن مبكرا.

وأضاف ميسرة محمود، خلال تصريحات لبرنامج "التاسعة"، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن كوني سفير المبادرة الرئاسية اتكلم عربي بدولة النمسا، هو شئ يدعو للفخر، كوني مصري عربي، خاصة أن التحدث باللغة العربية شئ ممتع.

وتابع أحد أعضاء برلمان الشباب في النمسا، أن دوره خاص بالتغطية الصحفية لكل الأحداث داخل أوروبا، بالإضافة إلى تحركات وفعاليات رئيس مجلس الوزراء، واستقبال جميع ضيوفه.