عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ميسرة محمود: مشاركتي بالمبادرة الرئاسية أتكلم عربي بالنمسا تدعو للفخر..فيديو

ميسرة محمود، أحد
ميسرة محمود، أحد عضاء برلمان الشباب في النمسا

قال ميسرة محمود، أحد عضاء برلمان الشباب في النمسا، إن  اختياره كعضوا في برلمان الشباب لعام 2022، يهدف إلى تشجيع الشباب على العمل السياسي في سن مبكرا.

 

وأضاف ميسرة محمود، خلال تصريحات لبرنامج "التاسعة"، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن كوني سفير المبادرة الرئاسية اتكلم عربي بدولة النمسا، هو شئ يدعو للفخر، كوني مصري عربي، خاصة أن التحدث باللغة العربية شئ ممتع.

 

وتابع  أحد أعضاء برلمان الشباب في النمسا، أن دوره خاص بالتغطية الصحفية لكل الأحداث داخل أوروبا، بالإضافة إلى تحركات وفعاليات رئيس مجلس الوزراء، واستقبال جميع ضيوفه.

 

رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء المبادرة الرئاسية برنامج التاسعة ميسرة محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاقة عاطفية وراء الجريمة.. ضبط مرتكب مذبحة الريف الأوروبي

فلوس ببلاش.. خلل بماكينة صراف آلي يمنح مواطني الأقصر ضعف المبلغ المسحوب

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

الليلة بـ 1000 جنيه.. ضبط عاطل يدير شقة لممارسة الرذيلة في الغردقة

عملية نصب على مصطفى قمر ومحامي الفنان يكشف التفاصيل .. مستندات 

وفاة مالك مجموعة محلات أولاد رجب

ترشيحاتنا

مصر والأردن والإمارات يوقعون اتفاقية للتكامل الصناعي بأبوظبي.. الأحد

كيفية حذف الصور المكررة على هواتف آيفون وأندررويد وأجهزة اللاب توب

عبادات بعد صلاة الفجر وقبله .. 6 سنن لا تغفلها

محافظ مطروح يتابع استعدادات انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية بمشاركة 4553 طالب وطالبة

محمد صلاح عن لحظة فقدان لقب الدوري الإنجليزي: أصبنا بخيبة أمل

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حاول لمس ساقها.. شابة تنقض على متحرش وتبرحه ضربًا في البرازيل|شاهد

هيلين ميرين ترقص مع آندي ماكدويل على السجادة الحمراء لمهرجان كان

قبل استشهاده.. وصية مؤلمة لطفل فلسطيني تهز القلوب

سكودا تنفي الشائعات: لا نفكر في إيقاف تصدير سياراتنا إلى مصر

فيديو

اكتشاف كوكب عملاق يشبه الأرض.. ما قصته| فيديو جراف

كواليس القبض على مدير مدرسة بسبب تسريب مادة الدراسات إلى أحد أقاربه..فيديوجراف

رد لاعبي ليفربول على محمد صلاح بشأن الثأر من ريال مدريد| فيديو جراف

موتوا بغيظكم .. سبب خلاف ابنة فيروز مع إليسا |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 25.. شهادتي حول اقتحام أمن الدولة

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

اﻟﻤﺰﻳﺪ