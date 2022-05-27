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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدرب: محمد الحسيني استطاع سباحة 17 كيلو فى 7 ساعات متواصلة..فيديو

محمد الحسيني سباح
محمد الحسيني سباح من ذوي الهمم

قال خالد شلبي، السباح العالمي، إن محمد الحسينى، الملقب بسباح “المانش من ذوي الهمم”،  بدأ حياته كرياضي، وعندما جاءت الفرصة له قمت بتدريبه على عبور المياه المفتوحة، من أجل العمل على عبور المانش.

وأضاف خالد شلبي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن محمد الحسيني، استطاع سباحة 17 كيلو فى 7 ساعات متواصلة وكان لديه إصرار إن ينجح فى المحاولة.

 

وتابع السباح العالمي، أنه دائما ما نعمل على رفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية، والتمثيل المشرف بين دول العالم، بفضل الدعم الذي توليه القيادة السياسية للرياضين.

 

 

القيادة السياسية ذوى الهمم المياة دول العالم مصر

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