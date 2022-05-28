انخفاض كبير فى سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة اللبنانية

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضا كبيرا أمام الليرة اللبنانية مساء اليوم وصل إلى قرابة 9 آلاف ليرة دفعة واحدة، وذلك بعد قرابة 10 أيام من القفزات المستمرة في سعر الصرف الذي وصل إلى مستوى غير مسبوق في وقت سابق اليوم بلغ حد 38 ألف ليرة للدولار الواحد، بعد أن كان متوسط السعر 26 ألف ليرة عشية الانتخابات النيابية التي أجريت في 15 مايو الجاري.



ويأتي الانخفاض الكبير في سعر الصرف بعد قرار مصرف لبنان المركزي اليوم بدعوة حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات الراغبين في تحويلها إلى دولار بتقديم طلب إلى المصارف اللبنانية إبتداء من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر منصة صيرفة الرسمية على أن تتم تلبية هذه الطلبات كاملة في غضون 24 ساعة، حيث بلغ متوسط سعر منصة صيرفة 24600 ليرة.



وأكد المصرف أن هذا العرض مفتوح ومتاح يوميا، مما أدى إلى ارتياح كبير في السوق وتراجع مستمر لسعر الصرف دون أن ينعكس ذلك على الأسعار حتى الآن وسط توقعات بالاتجاه إلى تخفيضها.

وتراجع سعر الصرف في السوق إلى مستوى 29 ألف ليرة للدولار لدى الصرافين و30200 على التطبيقات الاليكترونية وسط ترقب لتنفيذ قرار مصرف لبنان بإتاحة الفرصة للحصول على الدولار بنفس سعر منصة صيرفة.

كما دعا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة المصارف اللبنانية ابتداء من يوم الإثنين المقبل وذلك لثلاثة ايام متتالية ان فروعها وصناديقها مفتوحة يوميا حتى الساعة السادسة مساء لتبية طلبات المواطنين من شراء الدولارات على سعر منصة صيرفة الرسمية لحائزي الليرات اللبنانية بالإضافة إلى دفع معاشات الموظفين في القطاع العام بالدولار أيضًا على سعر منصة صيرفة.