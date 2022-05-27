التعادل السلبي يحسم نتيجة مباراة فاركو ومصر للمقاصة في الدوري

انتهت أحداث مباراة فاركو ومصر للمقاصة بالتعادل السلبي في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذا التعادل يرتفع رصيد فاركو للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، بينما مصر المقاصة يستقر في المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة.

تشكيل فاركو أمام مصر المقاصة

ويبدأ فاركو المباراة أمام مصر المقاصة، بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: جيفرسون إينكادا، عبد الله بكرى، رامي صبري، أحمد عبد العزيز مودي، عزمي غوما.

في خط الوسط: أحمد محمد البحراوي، محمود حمادة، كينجسلي سوكاري.

في خط الهجوم: رزقي حمرون، أحمد شريف.

وجلس على مقاعد البدلاء: محمد سعيد شيكا، جابر كامل، علي بهيج، بلال جمال، شكري نجيب، إسلام جمال، أحمد عوض، أحمد صغيري، محمد أسامة.

تشكيل مصر المقاصة أمام فاركو

على الجانب الآخر، جاء تشكيل مصر المقاصة لمباراة فاركو، على النحو التالي:-

محمد مجدي حارس المرمى، علي فتحي، أحمد صبيحة، علي المصري، خالد صلاح، محمود فهمي، كريم حلاوة، سيرجي إيريك، محمد محسن ليلة، منعم، محمد أمو.

فيما جلس على دكة البدلاء كل من: حسام عبد الواحد، مصطفى كاجو، كريم عرفات، جون أفيري، رشيد أحمد، إسلام زيادة، محمد الضرف، أحمد طارق سليمان، سعيد الونش.