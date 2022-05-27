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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير بكين بالقاهرة يلتقي الطلبة المصريين الفائزين في مسابقة الجسر الصيني

سفير الصين يلتقي
سفير الصين يلتقي المصريين الفائزين بمسابقة الجسر الصيني

التقى السفير الصيني لياو لي تشيانج مع الطلبة المصريين الفائزين في مسابقة "الجسر الصيني" واستمع بحرص إلى قصصهم الخاصة بتعلم اللغة الصينية، في حديقة مقر السفارة الصينية بالقاهرة. 

ودعا السفير لياو لي تشيانج إلى مقر السفارة، ثمانية طلاب حصلوا على نتائج ممتازة في مسابقة "الجسر الصيني" بدورتها الـ 21، والتي تستهدف قياس كفاءة اللغة الصينية لدى طلاب الجامعات الأجنبية، بحسب بيان للسفارة الصينية، الأربعاء الماضي.

وحرص لياو على الاستماع باهتمام إلى قصص الطلبة الفائزين الخاصة بتعلم اللغة الصينية وأحلامهم المستقبلية، ورؤيتهم لمستقبل العلاقات الصينية المصرية وتعزيز الصداقة بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد لياو أهمية الدور البارز للشباب في دفع التعاون الشعبي والثقافي بين الصين ومصر، وتعزيز التبادلات بين حضارتي البلدين القديمتين.

وقال إن "الشباب هو المستقبل، وهو مستقبل العلاقات الصينية المصرية، وآمل بصدق أن يعمل جميع الطلاب على دفع التعاون الشعبي والثقافي بين الصين ومصر، وتقديم مساهمات أكبر في تعزيز التبادلات بين الحضارتين القديمتين".

وحيا لياو الطلبة الفائزين وأشاد بجهودهم قائلا "برافو على جميع الأصدقاء المصريين الذين يتعلمون اللغة الصينية والثقافة الصينية بجد".

وفيما أشار إلى أنه في 30 مايو الجاري، ستحتفل الصين ومصر بالذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، لفت إلى أن الصين ومصر تفهمان وتدعمان بعضهما البعض على الدوام، ولطالما تشابكت أيديهما بإحكام.

وأوضح السفير لياو أن "تطوير الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين ومصر يتطلب مشاركة ومساهمة شعبي البلدين، فضلا عن الميراث والابتكار لشباب البلدين، وآمل أن يبذل الجميع المزيد من المساهمات في الصداقة بين الصين ومصر".

ونظمت مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، والتي أُجريت خلال شهر مايو الجاري، بمشاركة 23 متسابقا يمثلون 18 جامعة مصرية، ونظمها معهد كونفوشيوس بجامعة عين شمس وبإشراف السفارة الصينية بالقاهرة.

وفاز بالمركز الأول في المسابقة آية مجدي، وآية إبراهيم، الطالبتان بقسم اللغة الصينية في كلية الآداب بجامعة القاهرة.

ووصفت الدكتورة رحاب محمود رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب ومدير معهد كونفوشيوس بجامعة القاهرة مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات المصرية، بأنها المسابقة الأهم التي تنظمها الحكومة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم.

ويشارك في المسابقة دارسو اللغة الصينية من كل البلدان.

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