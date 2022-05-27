بكري سليم: المقاصة بصدد الاتفاق مع مستثمر جديد لرعاية النادي

قال اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن ناديه بصدد الإتفاق مع مستثمر كبير لرعاية النادي في الفترة القادمة.

وتعادل المقاصة اليوم سلبيًا مع فاركو، ضمن الأسبوع 21 من الدوري، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير.

وأكد بكري سليم، في تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يذاع عبر قناة الزمالك مع الإعلامي طارق يحيى، أن المقاصة يعاني من أزمات مالية، مناشدًا أشرف صبحي وزير الرياضة، بدعم النادي في الفترة القادمة.

واختتم بكري سليم تصريحاته، مؤكدًا أنه يتمنى تخطي الكبوة الحالية والاستمرار الدوري الممتاز، ومتمنيًا العودة للعب على ملعب الفيوم مرة أخرى.