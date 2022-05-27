المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: نحتاج لإصلاح تشريعي وإلغاء النصوص المضافة لقانون العقوبات

قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتهت لرؤى وبرامج محددة و3 مسارات، وهي: إصلاح تشريعي ومؤسسي وبناء الوعي.

وأضاف “شيحة”، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه بالنسبة للإصلاح التشريعي، فإننا نعاني بسبب كثرة التعديلات على قانون العقوبات منذ سنة 1973 والتي جعلته يفقد فلسفته، لذا أوصت الاستراتيجية بالحد من العقوبات السالبة للحرية لصالح الغرامات والعقوبات الأخرى.

وتابع: "محتاجين بناء توافقات وليس تأجيج الخلافات، نحتاج لإصلاح تشريعي وإلغاء جميع النصوص التي أضفناها لقانون العقوبات في الفترات الاستثنائية، مثل قانون التظاهر وقانون الاتصالات وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".